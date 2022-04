Harry und Meghan nehmen an Empfang in Den Haag teil

Erstmals seit ihrem R├╝ckzug aus dem britischen K├Ânigshaus haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan gemeinsam in Europa in der ├ľffentlichkeit gezeigt. Das Paar nahm am Freitagabend in Den Haag an einem Empfang der Stadt und des niederl├Ąndischen Verteidigungsministeriums vor dem Auftakt der Invictus Games teil. Strahlend zeigten sich Harry (37) im dunklen Anzug und Meghan (40) im wei├čen Hosenanzug den Kameras.