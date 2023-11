Horrortrip-Party: Zehntausende feiern Halloween-Parade in New York

Mit Grusel-Kost├╝men, Musik und Tanz haben Zehntausende Menschen in New York zum 50. Mal die traditionelle Halloween-Parade gefeiert. Mit Wagen und Tanz-Choreografien zogen Tausende Menschen durch das Viertel Greenwich Village in Manhattan.

Darunter war auch die K├╝nstlerin Laurie Anderson. Sie und posthum ihr 2013 gestorbener Mann, der Musiker Lou Reed, wurden von den Veranstaltern des Spektakels geehrt.

