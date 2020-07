Hadsch: Auch männliche Muslime müssen sich heuer "verhüllen"

Verhüllungsgebot im Islam - für Männer: Muslimische Pilger müssen bei der diesjährigen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien einen Mundschutz tragen. Zusätzlich zur Maskenpflicht sollen Ordner zu großes Menschengedränge verhindern und dafür sorgen, dass die Gläubigen einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten.

Das gelte bei Gebeten und religiösen Ritualen wie auch in Restaurants und Zelten, teilte das Zentrum für Seuchenprävention und -bekämpfung laut der staatlichen Nachrichtenagentur SPA in der Nacht auf Montag mit. An der Pilgerfahrt nahmen 2019 fast 2,5 Millionen Menschen teil, darunter 1,8 Millionen aus dem Ausland.