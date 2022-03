Hacker stahlen über 600 Millionen Dollar an Kryptowährungen aus Spiel

Bei einem Cyberangriff haben Hacker Kryptowährungen im Wert von mehr als 600 Millionen Dollar (540 Millionen Euro) aus einem Online-Spiel erbeutet. Wie der Zahlungsdienst Ronin am Dienstag mitteilte, stahlen die Hacker bei dem Angriff vor einer Woche 173.600 Einheiten der Kryptowährung Ether sowie Stablecoin im Wert von 25,5 Millionen Dollar. Es handelte sich um einen der größten digitalen Raubzüge überhaupt.

Das "meiste" der Beute befinde sich immer noch auf dem Konto der Hacker, erklärte Ronin. Der Dienst wurde vom Hersteller des beliebten Online-Spiels "Axie Infinity", Sky Mavis, gegründet, um Transfers von digitaler Währung in und aus dem Spiel heraus zu ermöglichen. Demnach hatte Sky Mavis den Angriff entdeckt, nachdem sich ein Nutzer am Dienstag darüber beschwert hatte, dass er keine Kryptowährung von seinem Konto transferieren konnte.

Das Unternehmen versprach, "alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen" zu nutzen, um die "ausgefeiltesten Sicherheitsmaßnahmen und -prozesse einzusetzen, um zukünftige Angriffe zu verhindern". Es arbeite mit "Strafverfolgungsbehörden", Forensikern und "unseren Investoren" zusammen, "um sicherzustellen, dass keine Gelder der Nutzer verloren gehen".

In dem Spiel "Axie Infinity" nehmen die Spieler mit bunten, klecksartigen Avataren an Kämpfen teil. Diese Avatare sind Non-Fungible Token (NFT), eine Art einzigartige digitale Kunstwerke, die verkauft, vermietet und gezüchtet werden können. Die Nutzer können Belohnungen aus dem Spiel in Kryptowährungen oder Bargeld umtauschen. Das Spiel hat laut Angaben der Hersteller täglich 2,5 Millionen aktive Nutzer.