Hacker-Angriff auf MGM-Casino: 100 Millionen Dollar Schaden

Die Hacker kamen dem Finanzdienst Bloomberg zufolge in die Computersysteme von MGM durch einen Trick: Einer von ihnen gab sich als ein Mitarbeiter aus, der sich nicht in seinen PC einloggen kann.

Laut MGM erbeuteten die Angreifer Daten einiger Kunden, die vor 2019 in den Hotels abgestiegen waren. Dazu gehörten neben den Namen und Kontaktinformationen zum Teil auch Passnummern, teilte der Konzern in einem Brief an die Kunden mit.

