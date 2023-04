Security vertreibt mit Schuss vier Casino-Räuber in Wien

„Hände hoch, das ist ein Überfall“ - mit diesen Worten stürmten vier Maskierte in der Nacht auf Montag ein Casino in Favoriten, das gerade im Begriff war für die Nacht zu schließen. Das Quartett war mit Pistolen bewaffnet, ebenso wie der Security des Casinos. Der zögerte nicht lange und gab einen Warnschuss aus seiner Dienstwaffe in die Luft ab, was Wirkung zeigte - alle vier Räuber flüchteten.

Eine groß angelegte Fahndung verlief ergebnislos. Auch Beamte der WEGA, der Polizeidiensthundeeinheit und ein Polizeihubschrauber unterstützen die Fahndung. Derzeit findet die Einvernahme der Zeugen statt. Ein unbekannter Täter hat seine Schusswaffe bei der Flucht verloren.