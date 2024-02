Wartezeit beim Arzt zu lang: Mann zog sich mit Zange selbst den Zahn

Weil der 50-Jährige aus der Stadt Oswestry einfach keinen Termin beim Zahnarzt bekam, wurde er schließlich selbst aktiv. Und legte Hand, bzw. die Zange an.

Hohe Kosten, große Entfernung

Laut Mirror zog sich Langton in sein Badezimmer zurück und zog sich mit einer Zange selbst den betroffenen Zahn. "Es war furchtbar", wird der Engländer zitiert. Das ganze Prozedere nahm den Mann so mit, dass er sogar fast in Ohnmacht fiel. Zwar erfüllte die Selbst-OP seinen Zweck, empfehlen würde Langston das Ganze aber nicht: "Es war schrecklich."