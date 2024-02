"Keep Calm!": Den Briten geht der Schwarztee aus

12 Tassen am Tag

Während in den meisten britischen Supermärkten derzeit noch ausreichend Teepackungen vorhanden sind, sorgen sich britische Einkäufer, ob Engpässe zu Panikkäufen und – wie es die Daily Mail ausdrückt – "Verwüstung" führen könnte.

Der 61-jährige Kevin Ashton erzählte der Mail Online, er wäre "am Boden zerstört", wenn in den Supermärkten die Teebeutel ausgehen würden. "Ich trinke ihn, seit ich ein Baby war – meine Mutter hat ihn mir immer in einer Flasche gegeben." Er trinke auch weder Kaffee noch sonst etwas – nur Tee. Und davon zwölf Tassen am Tag.