Großbritannien: Ritterschlag für den Spendensammler

Der Senior wurde heuer zum Ehren-Oberst, also zum Colonel, ernannt. An seinem Geburtstag überflogen zwei Jagdflieger der Royal Air Force sein Haus in der Grafschaft Bedfordshire. Und aus aller Welt bekam er 140.000 Glückwunschkarten.

Der stets tadellos gekleidete Brite wurde auf Vorschlag von Premier Boris Johnson in den Adelsstand erhoben. Er sei „ein Leuchtfeuer im Nebel des Coronavirus“. Auch die Opposition dankte ihm. Er habe gezeigt, „dass jeder seinen Beitrag zum Aufbau einer besseren Zukunft leisten kann“, sagte Labour-Chef Keir Starmer.

Captain Tom schaffte es als größter Spendensammler ins Guinnessbuch der Rekorde. Außerdem stürmte er mit seiner Version von „You’ll Never Walk Alone“ in die Charts. Mit dem Sänger Michael Ball und dem Chor des britischen Gesundheitsdienstes NHS landete er einen Nummer-1-Hit. Das, so sagte der Sir, habe seinen Enkelkindern am meisten imponiert.

Nach dem Trost-Spender in Corona-Zeiten wurde inzwischen ein Hochgeschwindigkeitszug getauft. Der Cricket-Fan erhielt auch eine Einladung zu einem Treffen mit der englischen Cricket-Mannschaft.