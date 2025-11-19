Größtes Godvorkommen seit 1949

Wie Euronews berichtet, hat das chinesische Ministerium für natürliche Ressourcen am Freitag die Entdeckung des Vorkommens bestätigt. Schätzungsweise handelt es sich um 2,586 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,56 Gramm pro Tonne. Das entspricht rund 1.444 Tonnen Gold im Wert von mehreren Milliarden.

Der genaue Standort der Abbaustätte, die sich in der Provinz Liaoning befindet, wurde nicht bekanntgegeben.