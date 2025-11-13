Sie stehen im Verdacht, Gold und Schmuckstücke von Leichen entwendet zu haben. In einem Fall sollen sie sogar das Gebiss einer Frau an sich genommen haben, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, berichtete die Tageszeitung Corriere della Sera am Mittwoch.

Schmuck von Toten verkauft Die sechs Beschuldigten gehören zur Abteilung für Bestattungs- und Friedhofsdienste der Stadt. Ihre Wohnungen wurden von der Polizei durchsucht. Die Ermittlungen begannen bereits im vergangenen Jahr, nachdem ein Angehöriger eines Verstorbenen beim Rathaus Anzeige erstattet hatte: Vom Leichnam seines Verwandten seien Schmuckstücke verschwunden.