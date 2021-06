Griechenland: Mit Schallkanonen gegen Migranten

Nachtsichtgeräte, Kameratürme, Drohnen und meterhohe Zäune: Griechenland setzt an der Landgrenze zur Türkei auf moderne Ausrüstung, um illegale Migranten am Übertritt zu hindern. Nun kommen nach erfolgreichen Tests auch umstrittene Schallkanonen zum Einsatz, wie das Ö1 Morgenjournal am Dienstag schilderte.

Die auf gepanzerten Fahrzeugen montierten Geräte seien ähnlich laut wie Kampfflugzeuge, heißt es in dem Bericht. Entwickelt wurden die Schallkanonen mithilfe der EU, die seit der Flüchtlingskrise 2015 Milliarden in Grenzschutz-Technik investiert habe.