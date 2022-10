Greta Thunberg tritt kürzer: "Zeit, das Mikrofon weiterzureichen"

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will sich zukünftig eher im Hintergrund für den Klimaschutz engagieren. „Ich mache noch viel, bin aber nicht mehr so sichtbar in den Medien“, sagte Thunberg der Zeitschrift Brigitte Be Green.

Die am stärksten vom Klimanotstand betroffenen Menschen sollten besser gehört werden. „Es ist Zeit, das Mikrofon weiterzureichen“, so Thunberg.