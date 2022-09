Gewessler: Treffen mit Bernie Sanders zu sozial gerechtem Klimaschutz

Der Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz stand im Zentrum des 45 Minuten dauernden Gesprächs zwischen der österreichischen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Senator Bernie Sanders (Demokraten). Während Sanders in Washington vom erst vor kurzem beschlossenen Klimaschutzpaket der US-Regierung berichtete, sprach Gewessler über die österreichischen Pläne zum Ausstieg aus fossilen Heizungssystemen. "Wir haben heute über viele Aspekte einer klimafreundlichen Transformation gesprochen – über gute Arbeitsplätze, über eine gesunde Luft zum Atmen und über Zukunftschancen", so Gewessler nach dem Treffen. Beim Klimaschutz müsse die soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt stehen, nur dann könne man Erfolg haben - da seien sie und Sanders sich einig gewesen.

Bereits am Montag hat die Klimaschutzministerin auch den stellvertretenden US-Energieminister David Turk getroffen. Hauptthema: die Energieversorgung in Europa. Man sei in Österreich auf andere Länder angewiesen, um russisches Gas ersetzen zu können, so Gewessler. "David Turk hat sich dabei klar auf unsere Seite gestellt und betont: Die USA werden die EU und Österreich auf diesem Weg unterstützen. Ich halte das für entscheidend – denn nur gemeinsam können wir Russland entschlossen entgegentreten."