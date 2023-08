Gesundheitswarnungen zeigen Wirkung: Weniger Raucher in den USA

Laut einer aktuellen Studie des Gallup-Instituts zum Tabakkonsum in den USA, gaben 12 Prozent der US-Erwachsenen an, in der vergangenen Woche Zigaretten geraucht zu haben. Das Ergebnis ist ähnlich wie im vergangenen Jahr - da waren es 11 Prozent - jedoch deutlich niedriger als in jedem anderen Jahr im fast 80-jährigen Gallup-Trend.

Als das Institut 1944 zum ersten Mal nach dem Zigarettenrauchen fragte, gaben noch 41 Prozent der Erwachsenen in den USA an, dass sie rauchten. Ein Jahrzehnt später wurde ein historischer Höchstwert von 45 Prozent erreicht. Von da an gingen die Raucherquoten dann allmähnlich zurück und fielen 1989 dauerhaft auf unter 30 Prozent, 2015 sogar unter 20 Prozent.

Im Vergleich: Laut einer Gesundheitsbefragung der Statistik Austria 2019 rauchte in Österreich jeder fünfte Erwachsene, das sind 20,7 Prozent, täglich.