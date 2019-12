Österreicher trinken und rauchen weniger

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gab eine Untersuchung in ganz Österreich.

Dabei wurde festgestellt, dass immer weniger

Österreicher Alkohol trinken oder

Zigaretten rauchen.

In den letzten 15 Jahren wurde auch die Anzahl

der rauchenden Schüler, um die Hälfte weniger.

Viele Raucher in Österreich möchten aufhören,

schaffen es aber nicht.

Experten fordern deshalb,

dass es mehr Therapien für Menschen gibt,

die mit dem Rauchen aufhören wollen.

In Österreich rauchen so viele Frauen,

wie nirgendwo sonst in Europa.

Ein Teil der Österreicher trinkt zu viel Alkohol.

Aber nur wenige Jugendliche trinken zu viel.

Einige Österreicher nehmen auch Kokain.

Immer mehr Österreicher rauchen Cannabis.

Kokain und Cannabis sind Drogen,

die Stimmungen, Gefühle und Wahrnehmungen

von Menschen beeinflussen.

Immer weniger Österreicher haben Bedenken,

eine Cannabiszigarette zu rauchen.