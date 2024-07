Gender Reveal Party: Paar sorgt mit Feuerwerk für Empörung

Girl on Fire

Beweise gibt es genug: Auf TikTok, YouTube oder Instagram kursieren die verrücktesten Videos, bei denen auch schon mal Waldbrände und Flugzeugabstürze in Kauf genommen werden.

Nun sorgt ein weiteres Paar für Furore: Influencerin Nicole the Nomad (@nicole_thenomad) postete einen Clip, der mittlerweile mehr als 4,3 Millionen Aufrufe hat, in dem sie mit ihrem Partner auf einer Wiese steht, hinter ihnen grüne Bäume. Unterlegt ist der Clip mit dem Song "This Girl is on Fire" von Alicia Keys, der quasi als Hinweis dient, denn nach dem Countdown schießen unzählige rote Feuerwerkskörper in die Luft und verkünden: Nicole the Nomad wird Mutter einer Tochter. Das Ganze dauert etwa 15 Sekunden, dann fällt sich das vor Glück springende Paar in die Arme.