Von Migranten gekapertes Schiff steuert Malta an

Das von geretteten Migranten gekaperte Handelsschiff ist in Richtung Malta unterwegs, in dessen Hafen es am Donnerstagvormittag eintreffen soll. Der Kapitän habe bestätigt, dass er nicht die Kontrolle über das Schiff habe, berichteten die maltesischen Behörden in am Donnerstag. An Bord befinden sich 108 Migranten, darunter 31 Frauen.