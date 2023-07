Gegen Massentourismus: Amsterdam verbannt Kreuzfahrtschiffe

Amsterdam will Kreuzfahrtschiffe aus der Innenstadt verbannen. Das Stadtparlament nahm am Donnerstagabend einen entsprechenden Antrag mit großer Mehrheit an. Das Verbot ist eine weitere Maßnahme im Kampf gegen den Massentourismus und die zunehmende Luftverschmutzung.

Das Terminal am Gewässer IJ beim Hauptbahnhof muss daher umziehen. "Die verschmutzenden Kreuzfahrten passen nicht zu den nachhaltigen Zielen unserer Stadt", sagte die linksliberale Politikerin Ilana Rooderkerk.

"Es wird Zeit zu handeln, das Klima wartet nicht." Eine Studie des Forschungsinstituts CE Delft ergab, dass ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag im Amsterdamer Hafen genauso viel Schadstoffe ausstößt wie 31.000 Lastwagen auf der Stadtautobahn.