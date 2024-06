Gefangene nehmen Mitarbeiter als Geiseln in russischer Haftanstalt

Im südrussischen Rostow-am-Don haben sechs Häftlinge eines Untersuchungsgefängnisses bei einem Ausbruchsversuch zwei Wärter als Geiseln genommen. In einem am Sonntag verbreiteten Video ist ein Geiselnehmer zu sehen, der sich und seine Mitstreiter als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet.