Gefälschte Kondome aus China auf europäischem Markt

Mehr als 200.000 gefälschte Kondome aus China sind in Europa angeboten worden. Die Verhütungsmittel seien unter dem Namen und mit dem Logo einer bekannten Marke vertrieben worden, heißt es in einer Mitteilung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf). Den genauen Markennamen nannte die Behörde mit Sitz in Brüssel auf Anfrage nicht. „Gefälschte Kondome sind gefährlich. Sie sind nicht getestet, unkontrolliert und unsicher“, sagte Olaf-Direktor Petr Klement.

Solche Produkte ermöglichten die Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten. Die gefälschten Präservative erfüllen der Behörde zufolge nicht die EU-Qualitätsanforderungen für medizinische Güter, wenn es etwa um Tests auf Haltbarkeit, Stabilität oder Verunreinigungen geht.