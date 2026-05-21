"Verwenden Sie Kondome": Rekordwerte bei sexuell übertragbaren Infektionen

Die Fallzahlen bakterieller, sexuell übertragbarer Krankheiten sind in Europa stark gestiegen. Das teilte die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit Sitz im schwedischen Solna am Donnerstag mit. Demnach erreichten die gemeldeten Fälle von Gonorrhö und Syphilis im Jahr 2024 den höchsten Wert seit mehr als einem Jahrzehnt. Chlamydien blieben der Behörde zufolge in jenem Jahr mit 213.443 Fällen die am häufigsten gemeldete, sexuell übertragbare Infektion.

106.331 Fälle der auch als Tripper bekannten bakteriellen Infektionskrankheit Gonorrhö wurden 2024 laut ECDC registriert, was einem Zuwachs von 303 Prozent seit 2015 entspreche. Die Zahl der Syphilis-Fälle habe sich demnach im selben Zeitraum auf 45.577 mehr als verdoppelt.

Bruno Ciancio vom ECDC sagte laut der Mitteilung, dass diese Krankheiten unbehandelt schwere Komplikationen, etwa chronische Schmerzen und Unfruchtbarkeit sowie, im Fall von Syphilis, Probleme des Herz-Kreislauf-Systems oder des Nervensystems verursachen könnten. Besonders besorgniserregend sei, dass zwischen 2023 und 2024 nahezu eine Verdopplung der von der Mutter auf das Kind übertragenen Syphilis verzeichnet worden sei.