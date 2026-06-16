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Weil er seine Ehefrau zu bezahltem Sex mit mindestens 120 Männern gezwungen hatte, ist ein 61-Jähriger in Schweden zu vier Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. Er habe seine Frau über Jahre "rücksichtslos ausgenutzt", stellte das Gericht in Härnösand am Dienstag in seinem Urteil fest. Es sprach den Mann wegen schwerer Zuhälterei, versuchter Vergewaltigung, Körperverletzung, Bedrohung und wegen eines Drogenvergehens schuldig. Der Fall hatte in Schweden für Fassungslosigkeit und für Vergleiche mit den Verbrechen gegen die Französin Gisèle Pelicot gesorgt, deren Mann sie über Jahre hinweg immer wieder betäubt und dutzenden Männern zur Vergewaltigung angeboten hatte.

Beschuldigter wollte "Monster freilassen" Der Mann in Schweden hatte seine Frau laut Anklage gefügig gemacht, indem er sie von Drogen und Alkohol abhängig machte. Die Frau habe zudem "große Angst" vor ihrem Mann gehabt, hatte Staatsanwältin Ida Annerstedt zu Prozessbeginn im April gesagt. Er habe seiner Frau gedroht, wenn sie ihn verärgere, werde "das Monster freigelassen". Im Internet bot der Mann seine süchtige und verängstigte Frau dann zu bezahltem Sex an und verdiente damit laut Anklage zwischen 2022 und 2025 mehr als 500.000 schwedische Kronen (46.000 Euro). Der Angeklagte habe "den Einstieg der Frau in die Prostitution" in die Wege geleitet und auch den "Großteil der Organisation" übernommen, stellte der Richter Johan Ahlberg in seinem Urteil fest, in dem er den Fall als schwere Zuhälterei einstufte.