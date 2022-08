Frau wirft R. Kelly "Hunderte" Male Missbrauch vor

Die Frau ist zentral f├╝r den Prozess, weil sie den Berichten zufolge in einem vor ├╝ber 20 Jahren gedrehten und weltbekannt gewordenen Video zu sehen ist, in dem Kelly sie sexuell missbraucht und auf sie uriniert haben soll. Kelly war in einem fr├╝heren Prozess zu dem Fall 2008 freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm nun vor, das Opfer damals unter Druck gesetzt zu haben, damit es nicht in dem Prozess aussagt. Bei der weiteren Befragung vor Gericht wurde erwartet, dass die Frau best├Ątigen k├Ânnte, das M├Ądchen aus dem Video zu sein.

Nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren Haft wegen des Missbrauchs Minderj├Ąhriger ist Kelly in Chicago in 13 Punkten angeklagt: Unter anderem wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren F├Ąllen, der Verleitung Minderj├Ąhriger zu sexuellen Handlungen und der Behinderung der Justiz. Auch zwei seiner fr├╝heren Angestellten sind angeklagt. Der Prozess soll etwa einen Monat dauern. Kelly drohen erneut Jahrzehnte in Haft.