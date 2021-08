Prozess gegen einstigen Pop-Superstar R. Kelly geht in heiße Phase

Jahrelang wirkte R. Kelly unangreifbar auf dem Pop-Thron. Hits wie "I Believe I Can Fly", Alben an der Spitze der Charts, Kollaborationen mit Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey und Britney Spears, ausverkaufte Welt-Tourneen und Grammys - Kelly gehörte lange zu den erfolgreichsten Musikern. Doch der Sänger ist tief gefallen: Am Mittwoch geht ein Prozess unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn in New York mit den Auftaktplädoyers in die heiße Phase.

Bereits zu seinen erfolgreichsten Zeiten kamen immer wieder Anschuldigungen und Berichte über sexuellen Missbrauch durch den 1967 in Chicago geborenen Robert Sylvester Kelly an die Öffentlichkeit. Seine später annullierte Kurz-Ehe mit der damals erst 15 Jahre alten Sängerin Aaliyah Mitte der 90er-Jahre sorgte für Aufsehen, wurde aber zunächst nur hinter vorgehaltener Hand kritisiert, viele andere Berichte weitgehend ignoriert. Mehrere Gerichtsverfahren wegen Geschlechtsverkehrs mit Minderjährigen wurden außergerichtlich beigelegt, in einem Prozess wegen des Besitzes von Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs wurde Kelly 2008 freigesprochen. Doch dann wurde Kelly im Sommer 2019 erneut festgenommen - als er in Chicago gerade mit seinem Hund "Believe" spazieren ging.