Am frühen Abend des 10. Juni kam es an der Küste von Santa Cruz County in Kalifornien an einem beliebten Strandabschnitt zu einem tragischen Unglück. Zwei Studentinnen wurden von einer Welle erfasst und ins Meer gezogen. Zwar konnten beide lebend aus dem Wasser geborgen werden, sie erlagen jedoch wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Medienberichten zufolge hielten sich die Freundinnen Mahial Sran (20) und Harshita Nair (21), die beide aus der kalifornischen Stadt Fremont stammen, gegen 17 Uhr Ortszeit im Bereich von Panther Beach und Bonny Doon Beach nahe des bekannten Felsdurchgangs "Keyhole" auf. Laut The New York Post rückten Rettungskräfte aus, nachdem ein Augenzeuge das Geschehen beobachtet und den Notruf abgesetzt hatte.

"Wir haben acht Rettungsschwimmer ins Wasser geschickt, und wir hatten eine Reihe von Leuten am Ufer, die beobachteten und halfen, die Positionen der Personen zu bestimmen und bei den Rettungsmaßnahmen zu unterstützen", berichtete Kyle Breton, Feuerwehrhauptmann des Santa Cruz County, im Interview mit dem US-Sender ABC7.

Am Strand gedöst? Studentinnen von Welle mitgerissen Einsatzkräfte vermuteten zunächst, die Studentinnen hätten am Strand ein Nickerchen gemacht, als die Flut rasch anstieg und die Frauen überraschend von einer großen Welle erfasst und von der steigenden Brandung ins Meer gerissen wurden, wo sie auf gefährliche Strömungen trafen. "Wir gehen davon aus, dass beide Betroffenen ursprünglich direkt am Felsdurchgang "Keyhole" schliefen, einem Bereich, der Menschen oft unvorbereitet trifft", wird Breton von der The New York Post zitiert.

Handy und Tasche waren jedoch nicht nass Ein Zeuge teilte den Behörden jedoch mit, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Gegenüber ABC7 erklärte Mahipals Vater außerdem, dass die Tasche und das Handy seiner Tochter nie nass geworden seien. Er geht deshalb davon aus, dass sich die beiden nahe am Wasser befanden und anschließend von einer Welle erfasst wurden.