Notfälle oder außergewöhnliche Situationen im Flugzeug sind immer eine große Herausforderung, vor allem für das Bordpersonal. Das zeigte auch ein Fall am 13. Juni, als ein Baby nach der Landung in Spanien reanimiert werden musste.

Baby nach Landung reanimiert Wie die Schweizer Zeitung 20 Minuten berichtet, ereignete sich der Vorfall an Bord eines Swiss-Fluges, der im Auftrag ihrer Schwestergesellschaft Edelweiss durchgeführt wurde. Die Maschine flog nach Ibiza, wo kurz nach der Landung ein Notfall gemeldet wurde: Ein Baby wurde ohnmächtig, die Mutter schrie nach Hilfe. Das Kind konnte erfolgreich durch die Crew und helfende Passagiere und Passagierinnen reanimiert werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Baby wieder bei Bewusstsein.

Flug nach Notfall annulliert Am Sonntag, dem 14. Juni, hätte die Maschine von Ibiza nach Zürich zurückfliegen sollen. In einem Video, das der Zeitung zugespielt wurde, hielt ein Passagier fest, dass der Flug annulliert wurde. „ Als wir gestern (Samstag) hier in Ibiza landeten, gab es einen Notfall mit einem Baby. Die Crew reagierte sofort und begann mit der Reanimation. Das Baby konnte gerettet werden und wurde anschließend mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus von Ibiza gebracht“, erklärte der Pilot, der daraufhin um Verständnis der Reisenden bat.