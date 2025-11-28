Verlustgeschäft: Ryanair stoppt sein Rabattprogramm "Prime"

Der irische Billigflieger Ryanair hat aus Kostengründen sein Rabattprogramm "Prime" geschlossen. Das im April eingeführte Abo-Modell hat nach Angaben der Airline höhere Kosten verursacht als Einnahmen gebracht.

Den 4,4 Mio. Euro aus Abo-Gebühren standen gewährte Preisnachlässe von mehr als 6 Mio. Euro gegenüber, berichtete Marketing-Chef Dara Brady. Auch die Abonnentenzahl blieb mit 55.000 Menschen weit unter der angestrebten Obergrenze von 250.000 Kunden.