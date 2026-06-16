Über 61.000 Menschen folgen dem jemenitischen Extremkletterer und Social-Media-Influencer Al-Qaqa Ibn Antar (30), besser bekannt als "Spiderman des Jemen", auf Instagram. Bekannt wurde er für seine waghalsigen Kletteraktionen ohne jegliche Sicherung. Nun wurde dem 30-Jährigen seine Risikobereitschaft zum Verhängnis. Er stürzte rund 120 Meter tief in einen Vulkankrater und kam dabei ums Leben.

30-Jähriger kletterte ohne Sicherung in Vulkankrater Nur mit den Händen hielt er sich an Gesteinsvorsprüngen und Felsspalten fest, stützte sich mit den Füßen ab und baumelte häufig mit nur einer Hand an nahezu senkrechten Felswänden. Seine Videos in den sozialen Netzwerken erzielten teils mehr als drei Millionen Aufrufe. Bei seiner letzten Klettertour am 12. Juni am Haradhat-Damt-Krater im Südwesten des Jemen verlor er jedoch plötzlich den Halt und stürzte ungesichert rund 120 Meter tief in den heißen Schwefelsee des Vulkankraters. Der Sturz endete tödlich, wie die BBC und Associated Press berichten.

Kletterer stürzte 120 Meter in heißen Kratersee Videos des Unglücks, die nach wie vor im Internet kursieren, zeigen den 30-jährigen Freeclimber, wie er sich lediglich mit der rechten Hand an der nahezu senkrechten Innenwand des Kraters festhält. Dann verliert er den Halt und stürzt in den Krater, an dessen Grund sich der Mineralsee befindet.

Bergung der Leiche dauerte vier Stunden Wie Associated Press berichtet, gestaltete sich die Bergung seines Leichnams als "komplex". Rettungsteams, darunter Taucher und Wasserspezialisten, fanden seinen leblosen Körper rund 30 Meter unter der Wasseroberfläche. Die aufwendige Bergungsaktion aus dem Kratersee dauerte vier Stunden und wurde durch das steile, felsige Gelände zusätzlich erschwert.