Der Raubfisch attackierte 35 Jahre alte Frau am 13. Juni beim Schwimmen am Coogee Beach in Sydney, wie die Polizei mitteilte. Angrenzende Strände in den Vororten Clovelly und Bronte wurden vorsorglich geschlossen.

Hai war über 3 Meter lang

"Die Frau wurde von Passanten aus dem Wasser gezogen, die vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begannen", erklärte die Polizei. Sie habe schwere Verletzungen an Armen und Beinen erlitten und schwebe in Lebensgefahr. Laut NBC News handelte es sich bei dem Tier um einen Weißen Hai, über drei Meter lang war.