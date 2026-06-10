Vor der Küste des Florida Panhandle ereignete sich ein gewaltsamer Haiangriff, der auf Kamera festgehalten wurde. Zwei Mitarbeiter einer Marineeinrichtung in Florida Panhandle gingen schwimmen, als der Hai einen von ihnen angriff. Der Mann wurde von dem Tier mehrfach gebissen und an beiden Armen verletzt.

Schockierende Aufnahmen von Hai-Angriff Laut WJHG ereignete sich der Angriff am 8. Juni um 11:45 Uhr. Zwei Mitarbeiter der Navy-Basis gingen während ihrer Mittagspause ins Meer, um eine Runde zu schwimmen. Doch kurz darauf wurden sie von einem Hai angegriffen. Während ein Mitarbeiter nicht verletzt wurde, biss der Hai dem zweiten Mann mehrmals in die Arme. Er wurde aus dem Wasser gerettet und im Krankenhaus notoperiert.

Videos des Angriffs verbreiten sich seit dem Vorfall zahlreich im Netz. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Opfer im Wasser nach Hilfe schreit, während eine Haiflosse neben ihm aus dem Meer ragt.