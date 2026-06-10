Schockierende Aufnahmen: Mann vor Marinebasis von Hai attackiert
Vor der Küste des Florida Panhandle ereignete sich ein gewaltsamer Haiangriff, der auf Kamera festgehalten wurde. Zwei Mitarbeiter einer Marineeinrichtung in Florida Panhandle gingen schwimmen, als der Hai einen von ihnen angriff. Der Mann wurde von dem Tier mehrfach gebissen und an beiden Armen verletzt.
Schockierende Aufnahmen von Hai-Angriff
Laut WJHG ereignete sich der Angriff am 8. Juni um 11:45 Uhr. Zwei Mitarbeiter der Navy-Basis gingen während ihrer Mittagspause ins Meer, um eine Runde zu schwimmen. Doch kurz darauf wurden sie von einem Hai angegriffen. Während ein Mitarbeiter nicht verletzt wurde, biss der Hai dem zweiten Mann mehrmals in die Arme. Er wurde aus dem Wasser gerettet und im Krankenhaus notoperiert.
Videos des Angriffs verbreiten sich seit dem Vorfall zahlreich im Netz. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Opfer im Wasser nach Hilfe schreit, während eine Haiflosse neben ihm aus dem Meer ragt.
Opfer bereits seit 4 Jahren bei Marinebasis tätig
Der kommandierende Offizier der Naval Support Activity Panama City, Tristan Oliveria, erklärte, dass der Mann circa Ende 20 sei und seit vier Jahren auf der Marinebasis tätig ist. „Zunächst einmal gehen unsere Gebete und Gedanken an die Familie, und wir möchten unseren Dank an die Ersthelfer aussprechen, die Erste Hilfe geleistet und sichergestellt haben, dass das Opfer ordnungsgemäß und zügig ins HCA Gulf Coast Hospital gebracht wurde. Die Sicherheit all unserer Mitarbeiter hat weiterhin oberste Priorität bei allen Operationen, die wir auf der Basis durchführen“, sagte Oliveria gegenüber WJHG.
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