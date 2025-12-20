Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine deutsche Touristin ist Medienberichten zufolge in Nordspanien ums Leben gekommen, als sie von einer größeren Welle ins Meer gerissen wurde. Ein Anrainer filmte zufällig von seiner Wohnung aus den Strand A Concheira in dem Küstenort Baiona in Galicien und hielt damit die Tragödie fest. Die 85-jährige Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes ist in dem Video zu sehen, wie sie am Strand augenscheinlich ein Foto machen will. Dann wird sie von einer größeren Welle erfasst, verliert das Gleichgewicht und wird vom zurückströmenden Wasser ins Meer mitgerissen, wie die Zeitungen La Voz de Galicia, Diario de Pontevedra und andere spanische Medien übereinstimmend berichten. Sie sei wenig später tot geborgen worden.

Warnung der Behörden Die Polizei wollte sich zunächst auf Anfrage nicht zu dem Unglück vom Donnerstag äußern. Die Notrufzentrale 112 Galicien bestätigte auf der Plattform X den Tod einer Frau im Meer, ohne jedoch deren Nationalität zu nennen. Die Küsten Galiciens sind für ihre gerade im Herbst und Winter stürmischen Küsten berühmt. Die Behörden hatten vor stürmischem Wetter gewarnt.