Nach Tropensturm: Riesenwelle erfasst mehrere Schwimmer in Mexiko

Ein Drohnen-Video zeigt, wie eine gewaltige Welle drei Personen am Icacos Beach im mexikanischen Ort Acapulco mitreißt und anschließend an den Strand spült.

Tropensturm Alvin war vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 an der Südwestküste Mexikos aktiv und erreichte Windspitzen von bis zu 96 km/h . Der National Weather Service warnte bereits Anfang Juni, dass die durch den Tropensturm erzeugten Riesenwellen und Unterströmungen über mehrere Tage hinweg gefährlich bleiben könnten – was sich in dieser Szene bestätigte.

Der Videograf, Adolfo Kahan Farca, schilderte gegenüber der New York Post, die Gruppe habe trotz klarer Sturmwarnungen das Wasser betreten. Das Drohnenvideo wurde bereits am 1. Juni 2025 am Icacos Beach in Acapulco, Mexiko, aufgenommen. In den vergangenen Tagen verbreitete sich die Aufnahme wie ein Lauffeuer im Netz.