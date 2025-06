Jetzt kann ihn seine Familie wieder in die Arme schließen, nachdem Vengrinovich in Indien um sein Überleben kämpfte .

Es grenzt an ein Wunder, doch der Wanderer Samuel Vengrinovich überlebte Unglaubliches. Wie mehrere US-amerikanische Medien berichteten, wurde der Mann aus der San Francisco Bay Area als vermisst gemeldet. Der 44-Jährige wurde zuletzt beim Wandern im Himalaya gesehen, bevor er verschwand.

Laut Berichten von KNTV , KTVU und The Jerusalem Post war der 44-Jährige auf dem Weg, den Himalaya zu erkunden. Vengrinovich hatte seine persönlichen Gegenstände bei einem Gruppenlagerplatz zurückgelassen und wollte auf eigene Faust um das Areal wandern. Doch er konnte nicht wie geplant zurückkehren, weshalb er von seiner Gruppe getrennt wurde. Kurz darauf wurde der Mann als vermisst gemeldet .

Während seines Solotrips brach er sich jedoch den Arm, was seine Rückkehr zur Gruppe gar unmöglich machte.

Er habe unterwegs andere Wanderer getroffen, sei aber allein in das neblige Gebiet hinaufgegangen.

Vor seinem Verschwinden hielt der in Indien lebende Mann noch Kontakt zur Familie, laut seiner Schwester verschickte er noch eine Nachricht, in der er erklärte, dass er wandern gehen würde. Während er über eine Woche lange versuchte, wieder zurück zum Camp zu finden, kämpfte er um sein Überleben. "Er aß unterwegs Insekten, um zu überleben, und folgte dem Fluss, um zum Dorf Dharmasala zu gelangen", erklärte seine Schwester unter anderem gegenüber The Jerusalem Post. Die Tatsache, dass ihr Bruder dabei nicht gestorben sei, wäre ein "Wunder".

Nachdem er von einem Rettungsteam gefunden wurde, konnte der Wanderer in ein Krankenhaus eingeliefert und behandelt werden.