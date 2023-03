Frau stirbt nach Panik bei US-Konzert

Nach einer mutma├člichen Panik auf einem Konzert im US-Bundesstaat New York ist eine zweite Frau Medien zufolge an ihren Verletzungen gestorben. Das berichteten der US-Sender CNN und andere Medien am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei in Rochester.

Bereits Stunden nach dem Zwischenfall w├Ąhrend eines Konzerts der Rapperin GloRilla und des Rapper Finesse2Tymes am Sonntag in Rochester erlag eine 33-j├Ąhrige Frau ihren Verletzungen.