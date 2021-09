Frankreich trauert um Belmondo: "Selbst Helden sind verletzbar"

Von fast allen Titelseiten der französischen Presse strahlte am Dienstag Belmondo – manchmal in seinen jungen Jahren mit dem ansteckenden Lachen und den vielen Falten im sonnengebräunten Gesicht, manchmal schon älter und reifer mit ergrautem Bart. „Le Magnifique“, stand daneben, also „Der Wunderbare“, in Anspielung an den Titel einer seiner rund 80 Filme. „Ein Teufelskerl“ hieß der Streifen auf Deutsch.

Wohl kein andere Schauspieler habe eine solche Nähe zu den Franzosen aufgebaut, sagte die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot. Vielleicht ist es auch eine ganze Film-Ära, die zum Stolz des Landes gehört, für die „Bébel“ stand – und die ihn nun beweint.