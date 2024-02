100.000 Pokémon-Karten gestohlen und Sammler verprügelt: Haft für Täter

Der dritte Verurteilte hatte nach der Tat einen Sack mit Pokémon-Karten in der Garage abgeholt, in der die Beute gelagert war. Er wurde wegen Hehlerei verurteilt.

Das Opfer befindet sich seit der Tat in psychologischer Behandlung. Der Mann gab an, er habe alles, was er in seinem Leben verdient habe, in seine Pokémon-Sammlung gesteckt.