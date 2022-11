Nach 25 Jahren "Pokémon": Ash Ketchum ist am Ziel

Es war eine lange Reise für "Pokémon"-Fans: Mehr als 1.200 Folgen in 25 Staffeln hat es gedauert, bis Ash Ketchum endlich der große Sieg im sogenannten "Pokémon World Coronation Series Masters Eight Tournament" gelungen ist. Dabei handelt es sich um so etwas wie die Weltmeisterschaft der Pokémon-Champions. Die Sieger der verschiedensten Regionen kommen dabei zusammen, um ihr Können zu zeigen.

Beim finalen Kampf musste sich Ash dem Champ der Galar-Region, Delion, stellen. Das bekannte Pokémon Pikachu aus Ashs Team konnte dabei Delions Glurak, ein Drachen-Pokémon besiegen, was Ash den Titel als bestem aller Trainer sicherte.

Jubel im Netz und auf den Straßen

Für "Pokémon" kommt das einer Sensation gleich. Viele Fans der japanischen Anime-Serie, die Ende der 1990er-Jahre startete, jubelten in den sozialen Netzwerken. Der offizielle Gratulations-Tweet verzeichnete mehr als 450.000 Likes.