Hitze im Auto: 2 tote Kleinkinder in Frankreich

Inmitten der Hitzewelle in Frankreich sind zwei Kleinkinder tot in einem Auto aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft von Carpentras am Montag mitteilte, wurden die leblosen Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren im Auto ihrer Eltern auf einem Parkplatz der südfranzösischen Stadt entdeckt. Die Todesursache ist noch unklar, die Ermittler gehen aber von einen Zusammenhang mit der Hitzewelle aus, wie die Staatsanwältin Hélène Mourges sagte.

Bereits drei Hitzetote

Die Feuerwehr des südfranzösischen Départements Vaucluse teilte mit, sie habe "zwei Kinder mit Herz-Kreislauf-Stillstand" entdeckt, nachdem gegen 13.20 Uhr ein Notruf eingegangen sei. Die Mutter der Kinder wurde von Rettungskräften versorgt und konnte zunächst nicht vernommen werden.

Frankreich ächzt seit der vergangenen Woche unter einer Hitzewelle, am Montag war mehr als die Hälfte des Landes von der höchsten Hitzewarnstufe Rot betroffen. Auch in Carpentras wurden vom Wetterdienst am Nachmittag 39 Grad gemeldet. Am Wochenende hatten die Behörden bereits drei Hitzetote und mehr als ein Dutzend tödliche Badeunfälle gemeldet.