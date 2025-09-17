Tödliche Hitze in Europas Städten: 16.500 Tote durch Klimawandel
Zusammenfassung
- Studie schätzt rund 16.500 hitzebedingte Todesfälle in europäischen Städten im Sommer, hauptsächlich durch den Klimawandel verursacht.
- Fast 70 Prozent der geschätzten 24.400 Hitzetoten in 854 Städten werden auf den menschengemachten Klimawandel zurückgeführt, besonders betroffen sind ältere Menschen.
- Die Zahlen basieren auf Modellrechnungen und sind noch nicht peer-reviewed; einige Regionen Europas wurden nicht berücksichtigt.
Der Temperaturanstieg infolge des Klimawandels ist einer Studie zufolge für rund 16.500 Todesfälle in europäischen Städten in diesem Sommer verantwortlich.
Klimawandel für fast 70 Prozent der Hitzetoten verantwortlich
Der vom Menschen verursachte Klimawandel sei ursächlich für fast 70 Prozent der geschätzt 24.400 Hitzetoten in 854 Städten in Europa, erklärten Wissenschafter des Imperial College in London und der London School of Hygiene and Tropical Medicine am Mittwoch.
Die in der Untersuchung aufgeführte Totenzahl beruht auf Modellrechnungen. Die Studie wurde noch nicht im sogenannten Peer-Review-Verfahren durch mehrere Fachexperten unabhängig voneinander überprüft. Sie soll einen schnellen Überblick über die durch den Klimawandel verursachten Todesfälle geben.
Heißester Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen in einigen Ländern
Die Klima- und Gesundheitsforscher wollen mit ihrer Arbeit auf die Todesopfer während Hitzewellen aufmerksam machen, noch bevor offizielle Daten dazu veröffentlicht werden. In Ländern wie Spanien, Portugal und Großbritannien war in diesem Jahr der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen registriert worden. Die Studie umfasst nur einen Teil Europas, einige Regionen wie der Balkan wurden nicht berücksichtigt.
"Damit Tausende Menschen sterben"
Der Studie zufolge sind in Rom 800 Todesfälle in diesem Sommer auf den Klimawandel zurückzuführen, in Athen 600 und in Paris 400. Mehr als 85 Prozent der Opfer war demnach älter als 65 Jahre. "Es reicht schon, wenn die Hitzewellen um zwei bis vier Grad Celsius heißer sind, damit Tausende Menschen sterben", sagte einer der Autoren der Studie, Garyfallos Konstantinoudis.
Es sei derzeit unmöglich, "Echtzeitstatistiken zu erhalten", erklärte die als Co-Autorin an der Studie beteiligte Klimatologin Friederike Otto vom Londoner Imperial College. Die Schätzungen lägen aber "im Rahmen". Der auf die Erforschung der Erdatmosphäre spezialisierte Wissenschafter Akshay Deoras von der Universität Reading erklärte, die für die Studie verwendeten Methoden seien "wissenschaftlich fundiert". Es handle sich um "vorsichtige" Schätzungen. "Die tatsächliche Zahl der Todesfälle könnte sogar noch höher sein."
Kommentare