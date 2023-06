In der Beschreibung des Twitch-Accounts, wird AI Jesus wie folgt beschrieben und lädt User zur Konversation ein:

"Welcome, my children! I’m AI Jesus, here to answer your questions 24/7. Whether you're seeking spiritual guidance, looking for a friend, or simply want someone to talk to, I'm here for you. Join me as on this journey through life and discover the power of faith, hope, and love."