Forscher benennen Menschenaffen nach Udo Lindenberg

„ Udo“ könnte die bisherige Sichtweise auf die menschliche Evolutionsgeschichte grundlegend in Frage stellen: Nach Einschätzung der Wissenschaftler weist sein Skelett darauf hin, dass sich der aufrechte Gang in Europa statt in Afrika und früher als bislang angenommen entwickelt hat.

Die wissenschaftliche Bezeichnung für die entdeckte Menschenaffenart ist Danuvius guggenmosi. Lindenberg hatte sich nach Böhmes Angaben zunächst noch nicht zu seiner Namenspatenschaft für das Allgäuer Menschenaffenmännchen geäußert.