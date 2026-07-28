Ein 23-jähriger Flugzeugtechniker starb nach einem Unfall während Wartungsarbeiten am Flughafen London Heathrow. Der junge Mitarbeiter hatte erst zwei Jahre zuvor seine Tätigkeit bei der Fluggesellschaft Virgin Atlantic aufgenommen.

Bei Wartungsarbeiten: Schweres Gerät stürzt auf 23-Jährigen Mehrere US-Medien berichten über den Vorfall, der sich bereits Anfang Juni zugetragen haben soll. Laut The Sun führte Georgie Buxton Wartungsarbeiten an einer Boeing 787 durch, die von Virgin Atlantic betrieben wurde. Während der Arbeiten befand sich der 23-Jährige im Treibstofftank der Maschine, als plötzlich „heavy machinery“, also schweres Gerät beziehungsweise eine schwere Vorrichtung, auf ihn gestürzt ist und ihn eingeklemmt hat. Um welche Ausrüstung es sich dabei genau handelte und wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Flugzeugtechniker verstorben Buxton erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verbrachte er rund vier Wochen auf der Intensivstation, bevor er am 7. Juli seinen Verletzungen erlag. Seine Familie entschied sich schließlich dazu, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Eine Quelle bestätigte gegenüber The Sun Ende Juli den Tod des Flughafenmitarbeiters. Der Todesfall wurde zudem vom zuständigen West London Coroner’s Court registriert.