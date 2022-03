Flugzeugabsturz: Drei mögliche Ursachen, die alle beunruhigend wären

Das Video einer Überwachungskamera vom Absturz einer Boeing 737-800 in China lässt vielen Beobachtern das Blut in den Adern gefrieren.132 Insassen stürzten senkrecht Kopf beziehungsweise Flugzeug-Nase voran aus 8.900 Metern in die Tiefe. Der Jet schlug am Montag rund 230 Kilometer westlich von Guangzhou mit beinahe Schallgeschwindigkeit auf. Alle Personen des Flugs MU-5735 waren sofort tot.

In Internetforen diskutieren Flugexperten seither, was mögliche Ursachen für den ungewöhnlichen Absturz gewesen sein könnten, denn eine derartige Fluglage ist nur schwer zu erreichen. Übrig bleiben derzeit drei Erklärungen, die allesamt beunruhigend wären.