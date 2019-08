FKK in Deutschland: Ist Nackheit heute tabu?

Aber nicht nur an der Ostsee, auch im liberalen Berlin gibt es Reglementierungen: Nach Beschwerden und schlechten Online-Bewertungen herrscht im als textilfrei bekannten Vabali Spa außerhalb von Saunen und Pools Bademantelpflicht.

Selbst in Bayern, wo man „leben und leben lassen“ praktiziert, diskutierte kürzlich der Stadtrat, wie viel Nacktheit verträglich ist: Nachdem ein Sicherheitsdienst Frauen an der Isar gebeten hat, sich obenrum zu bedecken, gab es Proteste.

Einfach so am See ausziehen, neben Bekleideten, dabei fühlt sich Erika nicht so wohl. Die gebürtige Wienerin genießt es, am Steg zu liegen, die untergehende Sonne zu beobachten – zu kommen und zu gehen, wann sie will.