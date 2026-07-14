Feuerquallen-Alarm in der Ostsee: 273 Badegäste medizinisch versorgt

Großeinsatz am deutschen Ostseestrand: Am vergangenen Wochenende mussten etliche Badegäste am Südstrand von Burg auf der Ostseeinsel Fehmarn medizinisch versorgt werden, nachdem sie mit Feuerquallen in Berührungen gekommen waren. Die Meerestiere dürften aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen bereits früher als in den Vorjahren in Strandnähe aufgetaucht sein, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

273 Badegäste kamen mit Feuerquallen in Berührung Laut den Lübecker Nachrichten waren die Helfer des DLRG im Dauereinsatz und mussten in Summe 273 Badegäste behandeln. Wie die Zeit unter Berufung auf die dpa berichtet, seien die meisten Verletzungen jedoch nicht gravierend gewesen. Christine Karaagac, Sprecherin des DLRG, erklärte, dass einige Badegäste nach der Versorgung wieder ins Wasser gegangen seien: „Sie haben den Spaß am Wasser dadurch nicht verloren, was wir wichtig finden.“ Gleichzeitig betont sie auch, dass es sich hierbei nicht um „eine größere Gefahr für Badende“ gehandelt habe.

Inzwischen hat sich der Wind gedreht und die teilweise sehr kleinen Feuerquallen sind laut DLRG wieder verschwunden. An anderen Ostsee-Stränden seien bislang keine ungewöhnlich hohen Vorkommen der Meerestiere gemeldet worden.