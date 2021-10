Feuer und Schüsse: Tragödien am Set passieren öfter als man denkt

In einer Szene sollte auf Draven laut Skript drei Mal mit der Pistole gefeuert werden. Schon beim ersten Schuss sackte Darsteller Lee zusammen. Die Anwesenden hielten es für einen Scherz, dann entdeckten sie das Einschussloch im Unterleib. Nach einer Not-OP starb Lee an inneren Blutungen. Durch die Veröffentlichung des Kinofilms im folgenden Jahr wurde Brandon Lee posthum zum Star. Der Unfall ist nicht zu sehen, die entsprechende Szene wurde mit Körperdouble nachgedreht. Gutachter stellten fest, dass sich in der Waffe zwar keine scharfe Munition befunden hat, dafür aber ein scharfkantiges Projektil, das sich bei einer früheren Aufnahme im Lauf verklemmt hatte.

Das waren nicht die einzigen Vorfälle am Set: Ein Wirbelsturm zerstörte die Kulissen, ein Crewmitglied starb nach einem Stromschlag, und die gesamte Presseabteilung kam bei einem Autounfall ums Leben.