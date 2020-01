Feuer-Drama im Tiergarten: Deutschland trauert um tote Affen

Ein Feuer hat in der Neujahrsnacht im Tiergarten im deutschen Krefeld das dortige Affenhaus zerstört und mehr als 30 Tiere getötet. In den Flammen sind fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen ums Leben gekommen, sagte der Tiergartendirektor am Mittwoch.

Auslöser könnte laut Polizei eine Himmelslaterne gewesen sein. Es entstand ein Millionenschaden.

Mehrere Leuchtkörper wurden sichergestellt, berichtete die Krefelder Polizei. Diese sind seit 2009 in Deutschland eigentlich verboten. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. "Zeugen haben Fackeln in der Nähe des Zoos gesehen", sagte ein Kriminalbeamter. Sie seien "hochgefährlich" und könnten einige Kilometer weit fliegen.

Zwei Schimpansen überlebten mit leichten Verletzungen die Feuersbrunst in dem Affenhaus. Die beiden Tiere Bally und Limbo seien narkotisiert und in ein benachbartes Haus gekommen, berichtete der Tiergartendirektor, der zum Zeichen der Trauer schwarze Kleidung trug.