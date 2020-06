Festnahme: Trächtiger Elefant frisst "explosive Ananas" und stirbt

In Indien ist ein trächtiger Elefant wegen einer mit Böllern gefüllten Ananas gestorben. Das hat nun ein Nachspiel: Ein Mann wurde festgenommen. Er werde verdächtigt, in den Tod des Tieres verwickelt zu sein, sagte der Waldminister des Bundesstaates Kerala am Freitag, ohne weitere Details zu nennen. Es gebe noch weitere Verdächtige.

Der Elefant hatte die Frucht mit den Feuerwerkskörpern gefressen, die in seinem Maul explodierten, sagte der Chef der örtlichen Wildtierbehörde, Surendrakumar. Dann sei das wilde Tier noch tagelang herumgeirrt und mit dem ungeborenen Jungen vergangene Woche verhungert, weil es wegen der schweren Verletzungen nicht mehr habe fressen können.