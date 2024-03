Festnahme: Italienische Bande stahl Luxusuhren in Wien

35 Personen sind im Rahmen einer von Europol koordinierten Operation gegen Luxusuhrenräuber neapolitanischer Herkunft, die in Touristenorten europäischer Großstädte aktiv sind, festgenommen worden. Die Verdächtigen werden unter anderem beschuldigt, Luxusuhren in Wien gestohlen zu haben . Zu den Festnahmen trugen auch Ermittlungen des Bundeskriminalamts und des Landeskriminalamts Wien bei.

Die meisten Straftaten wurden in den wichtigsten Touristenorten Spaniens begangen, aber auch in anderen Großstädten in Frankreich, Österreich, Deutschland, Spanien und der Schweiz, teilte die Polizei in Neapel in einer Presseaussendung am Donnerstag mit.